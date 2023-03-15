Astana Hub запускает Startup Garage

В программе могут принять участие ІТ-проекты на стадии идеи MCI или создании продукта MVP.

Инкубационная программа Startup Garage поможет начинающим стартаперам создать прототип и упаковать продукт, настроить и увеличить каналы продаж, привлечь венчурных инвесторов и бизнес-ангелов.

«По мировой статистике по разным причинам только 1 из 10 стартапов выживает. Это нормально — ошибаться и „хоронить“ свой проект, а еще лучше — сделать это как можно раньше, чтобы не потратить зря много денег, времени и сил. Если потребность рынка и жизнеспособность идеи подтверждена, необходимо тестировать различные гипотезы воронок продаж, целевой аудитории, приступать к разработке первого прототипа MVP, привлекать инвестиции и т. д. Есть очень много техник и подходов по развитию проекта. Их стартапу надо знать, изучать, тестировать и индивидуально подбирать под себя. Всему этому мы бесплатно обучаем на инкубационной программе Startup Garage в Astana Hub стартапы на стадии MCI и MVP», — отметил Абай Абсамет, управляющий директор Astana Hub.

С участниками будут работать лучшие трекеры, имеющие богатый опыт работы в IT-компаниях. Они помогут проработать различные гипотезы и расставить приоритеты, а также поделятся опытом привлечения клиентов без финансовых затрат. Также эксперты и приглашенные лекторы (учредители успешных стартапов, инвесторы, крупные игроки IT-сферы) поделятся своими инсайтами и советами по созданию и развитию успешного стартапа, предоставят участникам специализированную поддержку в сферах Software, Edtech, Fintech, Medtech, B2B продажи и др.

По итогам Startup Garage участники получат полное понимание основ ведения Tech-стартапа, готовый продукт, продажи по выстроенной стратегии. Проекты выпускников будут высылаться инвесторам и венчурным организациям, суммарный фонд которых составляет более $300 млн.

Заявки на участие в Startup Garage принимаются до 7 апреля. Узнать подробности об условиях программы и подать заявку на участие можно по ссылке.