Представители Denodo выступят на конференции в Алматы

Компания Denodo, лидер в области управления данными, стала спонсором PROFIT Cloud Day, которая пройдет 16 марта.

Сбор и анализ больших данных может принести бизнесу значительные преимущества, поскольку для компаний крайне важно эффективно собирать, структурировать и анализировать информацию из множества источников. Но как наладить эти процессы наиболее эффективно? Другой важный вопрос — где и как хранить эти данные. Облачные технологии кажутся логичным шагом.

Тем не менее, еще остается много вопросов, на которые необходимо ответить. Например, следует ли компании использовать частное, гибридное или общедоступное облако? Какие данные можно и нельзя передавать облачному провайдеру? На конференции PROFIT Cloud Day будут рассматриваться реалии и существующие проблемы использования облаков и больших данных в Казахстане.

Александр Прохоров, директор Denodo по продажам в странах СНГ, примет участие в панельной сессии совместно с другими экспертами в области данных и ИТ. Вместе они обсудят актуальные темы, такие как уровень зрелости облачных сервисов в Казахстане, состояние и перспективы ИИ.

Кроме того, Александр Прохоров выступит с отдельным докладом на тему «Одна логическая платформа данных для вашего бизнеса», где расскажет о решении Denodo, ведущей платформе для интеграции, управления и доставки данных. Она представляет все возможности логического подхода, чтобы сделать возможными самостоятельные проекты в сферах BI, Data Science, и гибридной/мультиоблачной интеграции данных. Благодаря более чем 400-процентной рентабельности инвестиций и миллионам долларов прибыли клиенты Denodo в более чем 30 отраслях получили окупаемость менее чем за 6 месяцев.

Для получения дополнительной информации посетите сайт Denodo.com.