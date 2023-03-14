Майнинг и цифровые активы в Казахстане будет курировать Минцифры

Проект постановления правительства по этому вопросу опубликован на сайте «Открытые НПА».

Майнинг и другие цифровые активы с 1 апреля 2023 года передают в ведение министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Минцифры, в соответствии с документом, будут заниматься практически всеми вопросами, связанными со сферами цифровых активов и майнинга в стране. Речь идет, например, о том, что деятельность по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу для экономического развития и конкурентоспособности республики, а также межотраслевую координацию в сфере цифровых активов закрепляется за ведомством, передает Sputnik.

Кроме того, Минцифры будет формировать госполитику в отрасли, выдавать лицензии на майнинговую деятельность и формировать правила выдачи этих лицензий, а также правила учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга, вести реестр, аккредитовывать цифровые майнинговые пулы.

А еще ведомство будет утверждать правила представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.

В сфере цифровых активов ведомство будет утверждать порядок размещения средств телекоммуникаций на опорах двойного назначения, утверждать перечень видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории республики, осуществлять госконтроль в сфере цифровых активов, вести госреестр лиц, осуществляющих деятельность по выпуску обеспеченных цифровых активов, а также утверждать правила оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов, выдавать разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов и на осуществление соответствующей деятельности.

Помимо этого, Минцифры будет оценивать процессы автоматизации государственных услуг, а также регистрировать акты гражданского состояния по согласованию с министерством юстиции Республики Казахстан и антимонопольным органом.

Постановление вводится в действие с 1 апреля 2023 года.