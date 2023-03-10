Яндекс запустил в Узбекистане сервис по доставке еды

Через новое приложение можно заказать готовые блюда, продукты, напитки и цветы.

Яндекс Еда запустилась в Ташкенте под брендом Yandex Eats. Узбекистан стал пятой страной СНГ, где доступен сервис, после России, Казахстана, Беларуси и Армении. Приложение и сайт Yandex Eats доступны в стране на узбекском, английском и русском языках. К сервису уже подключилось более 200 заведений узбекской столицы. Например, FeedUp, Bon! , Oqtepa Lavash и Yaponamama, передает Sputnik.

Пользователи сервиса могут заказывать не только готовую еду, но и товары из магазинов The Loaf, EcoVkuz, Goodveen Flower House, Red Dragon, Hobby Games и многих других. На данный момент для заказа доступны продукты, напитки и цветы. В дальнейшем создатели приложения планируют увеличить ассортимент.