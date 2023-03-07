Полиция Алматы выявила кибермошенников

Изъяты SIM-box и оборудование, используемое в мошеннических схемах.

Сотни активных SIM-карт и оборудование, которое использовали для реализации мошеннических схем, обнаружили и изъяли полицейские при задержании «технического» руководителя «офиса» в Алматы. Этот офис мошенники практически открыто разместили на балконе одного из домов в Ауэзовском районе мегаполиса, передает Sputnik.

Обнаружить преступников, входивших в одно из звеньев транснациональной мошеннической организации, правоохранителям помогали специалисты по безопасности одного из казахстанских мобильных операторов.

«По предварительным данным, 34-летний гражданин М. занимался регистрацией SIM-карт и в последующем продавал эти услуги для SMS-хаба, находящегося на территории соседнего государства», — сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

По его словам, специалистов-безопасников мобильного оператора при плановом мониторинге сети по выявлению несанкционированных программно-аппаратных комплексов, используемых в мошенничестве, насторожила подозрительная активность по использованию SIM-box машин.

«Тысячи SIM-карт различных мобильных операторов, база данных с номерами телефонов и другие различные технические приспособления были изъяты. По этому факту начато досудебное расследование», — подчеркнул Аханов.

По информации правоохранителей, при осмотре квартиры задержанного обнаружили оборудование SIM-box в количестве 12 штук с 432 слотами для SIM-карт в активном, рабочем состоянии, именуемое также как SIM-Bank или SIM-Array.