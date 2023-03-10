Сколько казахстанцы тратят на связь?

Услуги связи — особенно мобильной, включая доступ к интернету, — стали столь же жизненно необходимыми, как и все прочие коммунальные услуги.

По состоянию на начало 2023 года в Казахстане насчитывалось 25,1 млн абонентов сотовой связи. За год их количество возросло на 3%. Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, доля расходов на услуги связи от всех потребительских расходов населения в третьем квартале 2022 года составила всего 3,3%. Для сравнения: на прочие коммунальные услуги, стоимость которых жестко контролируется государством, в 2022 году приходилось от 4,5% до более 6% потребительских расходов, а расходы на самое базовое — еду — и вовсе превышали 50%, передает Ranking.kz.

Кроме того, если рассматривать многолетнюю динамику, доля расходов на связь от всех потребительских расходов населения всегда была невелика, и даже наблюдается некоторое сокращение показателя. В целом значение варьируется в узком диапазоне 4,5%-3%.