Казахстанцы могут показать цифровое удостоверение на избирательных участках

Выборы в мажилис и маслихаты пройдут 19 марта.

Казахстанцы смогут предъявить цифровое удостоверение на избирательных участках на выборах в мажилис и маслихаты 19 марта. Цифровые документы являются аналогом оригинала документа. Граждане могут предъявить электронную версию оригинала документа, удостоверяющего личность избирателя, воспользовавшись цифровыми документами через приложение eGov Mobile, передает Sputnik.

Также документ доступен в приложениях банков Kaspi и Halyk. Отмечается, что в 2022 году посредством мобильного приложения eGov Mobile было оказано более 11 млн государственных услуг.