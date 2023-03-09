Услуга по банкротству физических лиц доступна на eGov

Для ее оформления необходимо собрать пакет документов.

Государственная услуга «Применение процедуры внесудебного банкротства» доступна на портале электронного правительства eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Услуга предусматривает подачу заявлений о применении и прекращении процедуры внесудебного банкротства.

Согласно Закону «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», который вступил в силу 3 марта 2023 года, заявление на банкротство на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile может подать только сам должник.

Перед подачей заявления должнику необходимо проверить:

— задолженность перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами не должна превышать 5,5 млн тенге и срок просрочки должен быть не менее 12 месяцев;

— отсутствие на праве собственности имущества, включая имущество, находящееся в общей собственности;

— предоставить ответ банка или микрофинансовой организации об отказе в изменении условий договора (в случае отсутствия ответа Банка или микрофинансовой организации копия заявления должника или подтверждение о направлении заявления в электронном формате);

— если долг не погашается более 5 лет — не учитываются все перечисленные выше условия;

— должники, являющиеся получателями АСП на протяжении 6 месяцев, могут подать заявление на применение данной процедуры без учета срока просрочки;

— проверить регистрацию номера телефона должника и супруги (а) в Базе мобильных граждан. Для регистрации мобильного номера необходимо пройти по ссылке My.egov.kz.

«Уважаемые пользователи, нет смысла подавать заявки на eGov.kz или посещать ЦОНы, не имея полного пакета документов, для начала возьмите необходимые подтверждения в банках второго уровня. Только после этого вы можете подать заявление на банкротство физлица», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии Ростислав Коняшкин.

Новую услугу можно найти на главной странице eGov и в разделе «Гражданам» — «Таможня и налоги» — «Экономика и финансы». Аналогичная услуга доступна в мобильном приложении eGov Mobile в разделе «Специальные услуги».

Для подачи заявления о применении процедуры внесудебного банкротства необходимо:

— подтвердить соответствия условиям подачи заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке, предусмотренным вышеуказанном раконе РК;

— указать ИИН супруги (а) в случае наличия брака;

— сведения о финансовых организациях, где есть кредиты;

— указать налоговый орган и приложить копии документов;

— отметить галочкой, если получатель АСП;

— отметить галочкой если срок исполнения обязательств свыше 5 лет;

— подписать заявление одноразовым паролем или ЭЦП;

— после отправки заявления, супруг (а) согласовывает заявку в Личном кабинете.

Результат услуги появится в течение 15 рабочих дней в личном кабинете в виде ссылки на решение. Решение можно будет посмотреть на сайте МФ РК. Процедура проведения внесудебного банкротства продлится до 6 месяцев. Вместе с тем услуга предусматривает подачу заявления о прекращении процедуры внесудебного банкротства.

Новая услуга реализована благодаря работе АО «Национальные информационные технологии», Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерства финансов РК.