В Казахстане приняты правила обязательного видеонаблюдения

Эти меры направлены на предотвращение недозволенных методов следствия.

27 февраля 2023 года по инициативе Генеральной прокуратуры органами уголовного преследования утверждены правила функционирования (оснащения и использования) систем видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов. Системы видеонаблюдения также будут охватывать маршрут следования посетителей и режимные кабинеты, за исключением мест личной гигиены. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Сформирован перечень лиц, имеющих право, в том числе удаленно, просматривать видеозаписи в режиме реального времени и принимать оперативные меры по пресечению нарушений.

Эти меры соответствуют ратифицированным Казахстаном международным актам против пыток и направлены на предотвращение недозволенных методов следствия. Видеозаписи также могут быть использованы в качестве доказательств адвокатами, потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми, судом и другими органами.

Предусмотрена прямая ответственность руководителей органов за обеспечение исправного состояния, материально-технического обеспечения эксплуатации систем видеонаблюдения и сохранность видеоархива.

Правила разработаны в рамках реализации послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», став еще одним действенным заслоном по противодействию нарушениям прав граждан.