В Алматы пройдет второй форум сообщества Techno Women

На «Technowomen Central Asia: Өзіңе Сен!» соберутся предпринимательницы со всего СНГ, чтобы поделиться своим опытом в бизнесе.

15 марта в Алматы состоится форум «Technowomen Central Asia: Өзіңе Сен!», в рамках которого выступит множество интересных спикеров. Они не только поделятся своим опытом о том, как достичь успеха, но и расскажут, как стать одними из лучших профессионалов в своем деле. Также, на форуме пройдут различные мастер-классы, где участники откроют гостям многие из своих профессиональных секретов, расскажут о тонкостях создания и развития бизнеса, а уникальный для Казахстана формат конкурса TW Startup Battle даст шанс начинающим предпринимательницам презентовать экспертам свои идеи, выиграть денежные призы и получить финансовую поддержку для практической реализации проектов.

Сегодня в нашей стране нет практически ни одного сегмента бизнеса, где не были бы с успехом представлены женщины. В сфере IT, где требуется креативность, нестандартный подход и смелость, женщины также добились огромных успехов и готовы на площадке форума поделиться своими знаниями с теми, кто стремится реализовать свою мечту.

К примеру, в формате TW Talks о том, как достичь успеха женщинам в Казахстане, расскажет одна из самых успешных женщин нашей страны Ляззат Сатиева. Возглавляемый ею Евразийский Банк демонстрирует впечатляющие финансовые показатели, и его поддержка, безусловно, имеет большое значение для Techno Women. Кроме того, своим опытом о том, как выявлять неосознанные предубеждения и справляться с ними, поделится Жанара Изимова из PwC Eurasia, а Сырга Тилекова из компании Nbfit (Кыргызстан) откроет секрет, как начать зарабатывать сразу после запуска стартапа. А о том, как построить карьеру от разработчика до топ-менеджера компании, расскажет Мадина Дусмагамбетова из Documentolog Global Limited. Выступит много и других интересных спикеров.