Алихан Смаилов обозначил приоритеты деятельности Назарбаев Университета

Среди них — развитие инноваций и внедрение науки в производство.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание попечительского совета АОО «Назарбаев Университет», на котором рассмотрели итоги деятельности организации за прошлый год и планы на предстоящий период.

Отмечено, что университет продолжает расширять научную деятельность, в частности, за последние несколько лет количество научно-исследовательских проектов увеличилось со 146 до 366. Параллельно с этим вуз ведет работу по передаче своего опыта другим высшим учебным заведениям республики через тематические конференции и программы профессионального развития.

Главе правительства также доложили о деятельности вуза в части развития инноваций и внедрения науки в производство. Так, в 2022 году учеными университета получены патенты, в том числе международные, а также гранты на коммерциализацию. Например, проект по использованию роботов в борьбе с аутизмом был внедрен в 22 реабилитационных центрах республики.

Премьер-министр подчеркнул, что вузу нужно и дальше укреплять научно-исследовательскую деятельность и развивать ее коммерциализацию с тем, чтобы отечественные прикладные разработки чаще находили свое применение в различных сферах.

«В целом нужно проанализировать и при необходимости актуализировать показатели Стратегии развития университета до 2030 года и Программы развития научных исследований на 2021–2025 годы», — сказал Алихан Смаилов.

На заседании был также представлен доклад о некоторых достижениях студентов и выпускников вуза. В частности, речь шла о высоких результатах команды NU iGEM в ежегодном всемирном конкурсе iGEM по синтетической биологии, о публикациях научных статей в ведущих мировых журналах, а также о реализации студенческой инициативы «Университетский мост», направленной на обмен опытом и создание сети молодых исследователей по всему Казахстану.

Вместе с тем участники обсудили ряд организационных вопросов и реализацию инвестиционно-строительных проектов. Премьер-министру презентовали проект реконструкции административного здания в Алматы, которое будет использоваться как школа искусственного интеллекта университета, планы по увеличению мест в студенческих общежитиях и другие инициативы.