Студенты IT-специальностей проходят онлайн-стажировку в «Казахтелеком»

Проект «Telecom Data Factory» рассчитан на студентов 3-4 курсов, магистрантов и выпускников технических специальностей.

В АО Казахтелеком» рассказали о работе программы онлайн-стажировки «Telecom Data Factory» для студентов 3-4 курсов, магистрантов и выпускников технических специальностей. В ходе стажировки участники программы будут выполнять практические задания и работать над проектами в области Big Data. Также они получат шанс присоединиться к команде ИТ-профессионалов «Казахтелекома».

«В конце декабря прошлого года мы объявили о старте приема заявок для участия в бесплатной онлайн-стажировке „Telecom Data Factory“. Мы провели встречи со студентами выпускных курсов и магистрантами ряда ведущих технических вузов, посетили городские ярмарки вакансий и презентовали потенциальным участникам нашу программу онлайн-стажировки. Кроме того, сделали рассылку среди наших сотрудников для более широкого охвата заинтересованной аудитории. В результате мы собрали более 150 заявок на участие. По итогам анализа анкет 85 участников программы прошли во второй отборочный тур и сдали тестирование. Лучшие из них, набравшие проходные баллы, уже с 1 февраля приступили к стажировке в нашей компании», — рассказал ЕХ-директор Дивизиона ИТ — филиала АО «Казахтелеком» Максим Голяков.

Программа стажировки предусматривает 7-недельную практику, включая теоретическую часть изучения технологий и подходов работы с большими данными. В рамках тренинга студенты смогут поработать над реальными кейсами, состоящими из последовательных задач. Они научатся аналитике данных, узнают, как строить гипотезы и прогнозные модели. Кроме того, у студентов будет возможность погрузиться в работу «Казахтелекома» по направлению Data Science и получить практический опыт работы в этой сфере. По итогам проекта они станут обладателями сертификата о прохождении практики в крупнейшей телекоммуникационной компании страны.

Нуржан Нурбек, студент третьего курса Казахстанско-Британского технического университета — один из участников онлайн-стажировки «Telecom Data Factory». О программе он узнал через рассылку. Говорит, что с детства любит точные науки, а работа с массивами данных всегда привлекала его с точки зрения творческого подхода, ведь для того, чтобы решить какую-либо задачу, необходимо подобрать оригинальное решение.

«Я учусь по специальности Информационные технологии. Выбрал эту профессию, потому что еще в школе нравилась математика, ходил на школьные курсы по программированию. Когда я получил рассылку о стажировке, сразу же подал заявку. Очень рад, что прошел все этапы отбора. За прошедший месяц стажировки в „Казахтелекоме“ уже многому научился в работе с данными, подтянул свои теоретические знания, узнал, с какими трудностями сталкиваются на практике Data-специалисты и как с ними справляются. Хорошо, что компания запустила такую бесплатную программу для студентов. Для меня основным преимуществом стажировки является возможность принять участие в проектах, из которых можно подчерпнуть большое количество новой и ценной информации, а также получить первый профессиональный опыт», — рассказал Нуржан Нурбек.

Курируют команду стажеров два опытных Data Scientist-a компании, а также директор департамента «Фабрики данных» «Казахтелекома».

«В ходе онлайн-стажировки наши студенты погружаются в работу анализа данных, и уже на практике понимают, чем в будущем им предстоит заниматься в ходе реальной работы и какие задачи решать. Это не только полезный опыт и отличный старт для погружения в IT, но и хорошая возможность определиться со сферой профессиональной деятельности. Отмечу, что сейчас в компании мы формируем культуру data driven, то есть подход к управлению, основанный на данных. У нас в компании уже существуют успешные тренды в области Big Data, которые обеспечивают наших клиентов самыми современными, персонализированными предложениями и выявляют необходимые для бизнеса решения в различных направлениях деятельности. Поэтому нам есть, чему научить стажеров. Лучших из них мы трудоустроим в нашу команду», — отметил директор департамента «Фабрика данных» Дивизиона ИТ — филиала АО «Казахтелеком» Алексей Самойлов.

Стоит отметить, что «Казахтелеком» - одна из первых компаний в Казахстане, кто начал уделять внимание работе с большими данными. Применение аналитики Big Data телеком-оператор практикует уже более пяти лет, для чего создано централизованное хранилище Data Lake на основе Hadoop-кластера. На сегодня уже накоплен достаточно большой объем информации. Благодаря Big Data анализу специалисты «Казахтелекома» развивают таргетинг и персонализированные предложения, работают с оттоком абонентов. Также в рамках цифровой трансформации в компании создано отдельное структурное подразделение «Фабрика данных», которое обеспечивает беспрепятственный доступ к данным и их обработке. Практически ежедневно для выполнения своих бизнес-задач к этому ресурсу обращаются сотрудники, которые работают с данными внутри разных подразделений. Кроме того, для апробации того или иного решения или идеи по Big Data внутри компании создана специальная «песочница», где тестируются различные гипотезы и на их основе создаются продукты для клиентов или решения для внутреннего пользования.