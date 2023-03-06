Подать заявку на изготовление паспорта и удостоверения личности можно самостоятельно

Терминал документирования был представлен министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдату Мусину и министру внутренних дел Марату Ахметжанову.

По словам главы МЦРИАП, проект уникален тем, что казахстанцы смогут заказать услугу, минуя очередь, а также самостоятельно выбрать удачное фото для документа.

«Ранее для того, чтобы подать заявку, гражданину приходилось тратить до 30 минут времени на ожидание в очереди, регистрацию у сотрудника миграционной службы, оплату в кассе и фотографирование. Теперь благодаря терминалу документирования процесс займет не более 10 минут, ожидать в очереди не придется», — отметил Багдат Мусин.

Услуга по получению паспорта и удостоверения личности является одной из самых популярных в Казахстане. Так, за прошлый год более 2,3 млн граждан обратились в ЦОНы за оказанием услуги. Для оптимизации обслуживания граждан и сокращения времени приема госкорпорация «Правительство для граждан» представила терминал, позволяющий самостоятельно подать заявку на получение документов. На сегодняшний день четыре терминала установлены в ЦОНе Астаны (ул.Керей и Жанибек хандар, 4/1). В дальнейшем планируется реализация проекта во всех регионах.

«Мы стремимся к полному безбумажному оказанию государственных услуг в ЦОНах с ориентацией на самообслуживание. Нам важно, чтобы клиенты, приходя в ЦОН, могли получить услугу быстро и качественно. Кроме того, при разработке терминала учтены все риски и обеспечена информационная безопасность и защита персональных данных», — отметил председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Для того, чтобы воспользоваться терминалом, клиенту необходимо самостоятельно заполнить все данные, пройти биометрическую идентификацию, сфотографироваться, поставить подпись и оплатить услугу по QR-коду через БВУ. Госпошлина за изготовление паспорта в 2023 году составляет 27 600 тенге, за удостоверение личности — 690 тенге.

После подачи заявки через терминал услугополучателю необходимо обратиться к сотруднику миграционной службы. Он проверит корректность подачи заявления, фотографии и подписи на соответствие требованиям.