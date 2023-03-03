На MWC 2023 Huawei представила инновационные решения для сетей и ЦОД

Huawei провела 5-й отраслевой саммит по цифровой трансформации, собрав вместе глобальных клиентов, партнеров и лидеров общественного мнения.

В рамках Всемирного мобильного конгресса Huawei провела 5-й отраслевой саммит по цифровой трансформации, собрав вместе глобальных клиентов, партнеров и лидеров общественного мнения, чтобы обсудить, как цифровые технологии повлияют на наше будущее — от развития мировой экономики до глобальных культур, обществ и окружающей среды.

Основываясь на требованиях и болевых точках эффективности управления корпоративными сетями, опыта подключения, безопасности центров обработки данных и вычислительной мощности, компания выпустила новую серию передовых решений для упрощенных сетей, с помощью которых ЦОД смогут построить прочный фундамент сети, что приведет к развитию новых ЦОД и высвобождению цифровых инноваций.

В своей вступительной речи Дэвид Ванг, исполнительный директор совета директоров Huawei, председатель управляющего совета по инфраструктуре ИКТ и президент Enterprise BG, сказал: «Huawei будет углублять свои корни на корпоративном рынке и продолжать стремление к инновациям. Мы готовы использовать ведущие технологии и глубоко погружаться в сценарии. Вместе с нашими партнерами мы обеспечим цифровизацию промышленности, поможем малым и средним предприятиям получить доступ к интеллектуальным ресурсам и будем способствовать устойчивому развитию, создавая вместе новые ценности».

Использование цифровых технологий для достижения более интеллектуального мира

Боб Чен, вице-президент Huawei Enterprise BG, выступил с программной речью «Цифровые технологии ведут к интеллектуальному миру», в которой рассказал о том, как цифровые технологии повлияли на развитие мировой экономики, культуры, общества и окружающей среды. Он заявил: «Цифровые технологии — это подходящее место для нас, чтобы помочь отраслям перейти на цифровые технологии. Компания Huawei сосредоточится на подключении, вычислениях, облачных и других цифровых технологиях. Мы продолжим вдохновлять инновации, чтобы стимулировать цифровую трансформацию промышленности. Давайте вместе построим полностью подключенный, интеллектуальный мир!».

Упрощенные сетевые решения: новые продукты для четырех областей и создание прочного сетевого фундамента

Подключение имеет решающее значение для цифровизации, а сети — ключ к подключению. Huawei стремится помочь предприятиям создать интеллектуальные облачные сети с синергией облачных сетей, упрощенной архитектурой и энергосберегающими функциями, тем самым максимизируя цифровую производительность и создавая максимальный опыт. Компания намерена продолжать работать с клиентами над созданием сетевой инфраструктуры следующего поколения для лучшего обслуживания всех отраслей промышленности.

— Smart campus: Huawei переосмысливает сети кампусов и запускает флагманский корпоративный коммутатор ядра следующего поколения CloudEngine S16700, первую точку доступа Wi-Fi 7 корпоративного уровня AirEngine 8771-X1T, а также первый продукт 50G PON OLT и оптический терминал.

— Easy branch: Huawei запускает первое в отрасли упрощенное гиперконвергентное решение для филиалов.

— Single OptiX: Huawei представляет первый в отрасли портфель продуктов для сквозного оптического сервисного блока (OSU).

— Cloud WAN: Huawei определяет принципиально новую облачную WAN и запускает маршрутизаторы серии NetEngine 8000, ориентированные на интеллектуальную платформу маршрутизаторов с полным набором услуг в эпоху облачных вычислений.

Системы хранения данных и вычислительные мощности стали одним из основных стратегических ресурсов предприятий. Huawei фокусируется на инновациях в инфраструктуре центров обработки данных, возглавляет развитие новых центров обработки данных, помогает предприятиям справляться с неопределенными угрозами, обеспечивает максимальный уровень обслуживания, обрабатывает массивные и диверсифицированные вычислительные мощности и обеспечивает центрам обработки данных большую экологичность, надежность и эффективность.

Для крупных предприятий Huawei представляет первое в отрасли многоуровневое решение DC для защиты от вредоносных программ на основе совместной работы сети и системы хранения данных, первый в отрасли унифицированный портфель продуктов DC DR, включающий систему хранения данных и координацию оптических соединений (SOCC), а также CloudEngine 16800-X, который является первым в отрасли коммутатором DC, предназначенным для диверсифицированных вычислительных мощностей.

Для малого и среднего бизнеса компания также выпускает OceanStor Dorado 2000 и OceanProtect X3000, которые являются первыми в отрасли комбинациями систем хранения данных начального уровня на основе архитектуры active-active.

Хуан де Диос Наварро Кабальеро, советник провинции Аликанте, Испания, заявил: «Решение Huawei CloudFabric Solution на базе SDN и решение All-Wireless Campus Network Solution обеспечивают автоматизацию сети, интеллектуальное обслуживание и повсеместное подключение. Благодаря этим решениям государственные учреждения провинции Аликанте стали более эффективными и предлагают лучшие возможности для пользователей государственных услуг. В провинции наблюдается ускоренная цифровая трансформация наряду с развитием цифровой экономики».

Фейт Берн, ИТ-директор южноафриканской электроэнергетической компании Eskom, поделилась методологией цифровой трансформации и практическим опытом компании. Она подчеркнула, что Eskom стремится работать с партнерами, которые могут помочь реализовать цифровое видение компании: «Очень важно найти способных партнеров для реализации нашего цифрового видения. Eskom хотела бы сотрудничать с такими OEM-производителями, как Huawei, для создания передовой ИКТ-инфраструктуры электроэнергетики с целью достижения всеобъемлющей цифровизации».

Стивен Жу, президент по развитию и управлению партнерами Huawei Enterprise BG, отметил, что Huawei стремится работать с партнерами, чтобы дополнять друг друга, мотивировать партнеров к активной поддержке клиентов и вместе хорошо обслуживать клиентов.

В будущем Huawei продолжит инвестировать и внедрять инновации, работая вместе с глобальными клиентами и партнерами над глубокой интеграцией ИКТ, ускорением цифровой трансформации, развитием цифровой экономики и ускорением реализации интеллектуального мира в отраслях, чтобы создавать новые ценности.