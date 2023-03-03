Презентована онлайн-услуга голосования и регистрации ОСИ

Идентификация жильцов и собственников дома проходит через Digital ID и подписание ЭЦП.

На площадке Astana Hub представили новую онлайн-услугу «Голосование и регистрация ОСИ». В мероприятии участвовали вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Динара Щеглова, представители Казахстанского центра модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства, МЮ РК и МЦРИАП.

Теперь зарегистрировать ОСИ в Казахстане можно в один клик. Для этого достаточно подать заявку через приложение. Идентификация жильцов и собственников дома проходит через Digital ID и подписание ЭЦП.

«Сегодняшнее мероприятие нацелено на то, чтобы донести до граждан информацию о создании приложения, которое оцифровывает этапы создания ОСИ. Помимо голосования, в приложении доступны и другие услуги, необходимые для функционирования дома. Министерство индустрии и инфраструктурного развития поддерживает эту инициативу. Ведь подобные информационные системы за счет интеграции с государственной базой данных обеспечивают прозрачность процедур», — поделилась Д. Щеглова.

СЕО проекта «Управ.дом» Олжас Акбаев отметил, что проект полностью соответствует требованиям информационной безопасности.

«Мы ставили задачу максимально упростить процесс голосования и регистрации ОСИ для казахстанцев. Были нацелены на то, чтобы люди могли решать такие вопросы быстро и прозрачно. Также в соответствии с законодательствами о персональных данных реализован сервис контроля доступа к персональным данным», — сказал О. Акбаев.

На сегодняшний день к приложению подключено порядка 4 тыс. домов. Разработчики проекта до конца текущего года планируют охватить 20 тыс. домов по всей стране.