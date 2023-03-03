В 12 городах запущено мобильное приложение «Қорғау – Опасный водитель»

Оно интегрировано с камерами и планшетами сотрудников полиции.

По поручению главы МВД для повышения эффективности автоматического надзора за дорожным движением разработано мобильное приложение «Қорғау — Опасный водитель». На данный момент оно запущено в 12 городах. Об этом сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

«Оно интегрировано с дополнительными камерами, центрами оперативного управления МВД, планшетами сотрудников полиции. Данные, содержащиеся в них, поступают на планшет полицейского в режиме реального времени. Приходит сообщение, что рядом находится опасный водитель», — рассказала спикер.

По ее словам, к категории опасных водителей относятся водители, которые при управлении автомобилем регулярно нарушают правила дорожного движения, управляют автомобилем с подложными государственными регистрационными номерами.