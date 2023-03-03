ЕАЭС и АСЕАН обменялись опытом в сфере цифровой трансформации

Организации регулярно проводят совместные мероприятия на крупных форумных площадках.

Цифровая повестка двух региональных интеграционных объединений стала центральной темой семинара «Цифровая трансформация в ЕАЭС и АСЕАН», который прошел 1 марта в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в формате видеоконференцсвязи.

«Вопросы цифровизации и в ЕАЭС, и в АСЕАН имеют сквозной характер и связывают практически все элементы интеграционной повестки, способствуя тем самым решению актуальных задач», — отметил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

Участники семинара рассказали о цифровых повестках объединений, основных направлениях цифровизации, этапах и механизмах реализации.

Представители Комиссии остановились на наиболее успешно реализованных цифровых проектах. В частности, речь шла об интегрированной информационной системе ЕАЭС, унифицированной системе поиска «Работа без границ» и цифровой маркировке товаров.

Представители Секретариата АСЕАН и стран, входящих в ассоциацию, рассказали о цифровой трансформации в АСЕАН и отдельных странах-участницах, а также подробно осветили вопросы сотрудничества в сфере кибербезопасности и управления данными.

В дальнейшем планируется провести второй, очный этап семинара, его повестка будет сформирована на основе предложений и комментариев участников первого этапа.

«Серьезный подход к вопросам цифровизации, обмен лучшими практиками в этой сфере является основой обретения технологического суверенитета для наших стран», — отметил в завершение дискуссии Сергей Глазьев.