Досаев рассказал, как решат проблему плохой связи в Алматы

Горожане все чаще жалуются на плохой интернет.

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что для решения проблем с сотовой связью в городе построят новые мачтовые сооружения. Вопрос плохой связи и интернета на встрече с акимом подняла одна из жительниц Медеуского района. Она отметила, что микрорайон растет, а со связью все еще остаются проблемы, передает Zakon.kz.

«В Медеуском районе мобильный интернет работает, но есть проблемы с радиофобией, по локации недавно убрали станцию. По поводу фиксированной волоконно-оптической линии связи — планируем закрыть этот вопрос до конца года. Минимум два оператора появятся в точке», — сообщил руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев.

Ерболат Досаев добавил, что для решения проблемы плохой связи в городе начнут строить новые мачтовые сооружения.

«По стационарному интернету все будет нормально, до конца года сети проложат. По вопросу с сотовыми операторами начинается новый проект, будем строить отдельные мачтовые сооружения, до которых мы допустим сотовых операторов. Буквально на следующей неделе у меня будет встреча со всеми сотовыми операторами города. У нас предложения сформированы, и технически мы готовы. Если мы с ними договоримся, то в микрорайонах, где плохое качество связи, мы начнем их устанавливать», — рассказал Ерболат Досаев.