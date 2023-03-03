Объем IT-услуг в Казахстане резко вырос

Большая часть пришлась на небольшие компании.

Объем услуг по IT-программированию и IT-консультациям вырос в Казахстане по итогам 2022 года на 40%. Об этом сообщили в нацбюро статистики, передает Sputnik.

«Объем услуг, оказанных в сфере компьютерного программирования, а также консультационных и других сопутствующих услуг, за январь–декабрь 2022 года составил 772,5 млрд тенге — это на 40,3% больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», — отметили в бюро.

При этом из них услуги на 2,6 млрд тенге оказаны на селе. В региональном разрезе больше всего услуг выполнили в Алматы (380,5 млрд тенге), Астане (321,5 млрд тенге) и Карагандинской области (17,1 млрд тенге). Меньше всего услуг оказано в области Улытау (124,2 млн тенге).

При этом из IT-услуг большая часть пришлась на небольшие компании — 561,7 млрд тенге — из общего рынка услуг, оказанных предприятиями, в 737,8 млрд тенге.

В июне 2022 года сообщалось, что Казахстан ведет работу по релокации в страну зарубежных IT-компаний и помогает зарубежным IT-специалистам, желающим переехать в страну.

По данным Минцифры, IT-экспорт за последние два года показал рост в два раза. В прошлом году объем IT-рынка составил 3,6 млрд долларов.