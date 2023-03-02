Bereke bank прекратит выдачу наличных с карт «Мир» российского Сбера

С 6 марта банк перестанет выдавать наличные.

В Казахстане приостановят обслуживание карт «Мир» Сбербанка в сети Bereke Bank (бывший «Сбербанк Казахстан»). Об этом сообщили в службе поддержки Bereke Bank. Ранее банкоматы Bereke Bank принимали карты и при снятии с рублевых счетов выдавали тенге, передает Sputnik.

«Будет приостановлено обслуживание карт МИР ПАО „Сбербанк“ в сети AO Bereke Bank. Также сообщаем, что зарубежные карты МИР несанкционных банков будут обслуживаться в прежнем режиме», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для выхода из-под санкций США Bereke bank нужно прекратить работу с ПАО «Сбербанк», и с 6 марта сервис по отправке переводов по номеру счета и номеру телефона в Россию будет приостановлен.