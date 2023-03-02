МЧС использует мобильные приложения и платформы для информирования граждан

В РК работает бесплатное приложение Darmen.

Мобильные приложения, загруженные на смартфоны, широко используются населением для получения справочной информации и онлайн-обучения в различных областях. Учитывая эту современную тенденцию, МЧС активно использует в своей работе мобильные приложения. На площадке СЦК председатель Комитета гражданской обороны МЧС РК Бауыржан Сыздыков рассказал о приложении «Darmen».

«Это бесплатный сервис оповещения населения, позволяющий оперативно получать уведомления о закрытии/открытии дополнительных трасс, отмене занятий в учебных заведениях, штормовых предупреждениях и т. д. всего за 3-5 секунд. Также в приложение интегрирован сервис „Гражданская оборона“, который позволяет ознакомиться с правилами безопасного передвижения, организации и ведения гражданской обороны в виде понятных памяток и инструкций», — рассказал спикер.

Кроме того, в целях информирования населения используются и другие платформы. Например, в 2ГИС также размещены сведения о пунктах сбора-эвакуации населения во время чрезвычайных ситуаций, местах, разрешенных и запрещенных для купания граждан.