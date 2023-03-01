Смартфон среднего ценового сегмента получил камеру 100Мп.

Тонкий и легкий корпус, FullView-экран 6,7 дюйма с полезной площадью 93,6% и тройная камера с основным сенсором 100 Мп обеспечивают высококлассный пользовательский опыт и удовольствие от общения, игр, просмотра контента, использования приложений.

HONOR X8a поступил в продажу в трех цветовых решениях: «титановый серебристый» и «полночный черный» для поклонников классики, а также в новом для серии смартфонов HONOR X цвете «небесно-голубой». Корпус с плоской спинкой и прямой рамкой отличается небольшой толщиной 7,48 мм, вес смартфона составляет 179 г.

FullView-экран 6,7 дюйма с частотой обновления 90 Гц позволяет комфортно просматривать контент, играть и работать с приложениями. Фирменная калибровка экрана HONOR обеспечивает точную цветопередачу и температуру цвета с показателем минимально заметных различий JNCB<1. Сертификат TÜV Rheinland по снижению уровня синего света обеспечивает комфортное использование смартфона в вечернее и ночное время.

Тройная камера HONOR X8a обеспечивает высокое качество съемки фото и записи видео. Технологии искусственного интеллекта помогают в творческом процессе, подбирая оптимальные параметры съемки в зависимости от сцены. Основная камера HONOR X8a поддерживает специальный режим съемки HIGH-RES с поддержкой ИИ-алгоритмов для создания детализированных 100-мегапиксельных снимков. Дополняют основную камеру ультраширокоугольный модуль 5 Мп и макромодуль 2 Мп. Фронтальная камера 16 Мп также обеспечивает высокую четкость и детализацию селфи и видеосвязи.

«Серия смартфонов HONOR X зарекомендовала себя востребованной и полюбившейся казахстанцам. Именно поэтому мы приняли решение расширить модельный ряд на полках магазинов наших партнеров, — комментрует Джонибек Вэй, региональный директор HONOR в Казахстане. — HONOR X8a — идеальное решение для тех, кто хочет обладать стильным девайсом с мощной камерой, но не готов за это много платить. Приобрести его можно в одной из 130 точек реализации продуктов HONOR по всему Казахстану».

Смартфон работает на базе производительного и энергоэффективного восьмиядерного процессора MediaTek Helio G88 с 6 Гб оперативной памяти и накопителем емкостью 128 Гб. HONOR X8a также поддерживает технологию расширения оперативной памяти для эффективной многозадачности и работы фоновых процессов.

Смартфон оснащен батареей 4500 мАч для активного использования в течение всего дня. Полностью заряженная батарея обеспечивает до 13 часов потоковой передачи музыки, 13,5 часов воспроизведения видео, 11 часов просмотра видеороликов или 16 часов просмотра контента в социальных сетях.

Magic UI 6.1 на базе Android 12 предлагает интеллектуальные функции для повышения производительности: с технологией HONOR Share и режимом «Мультиэкран» смартфон HONOR X8a обеспечивает продуктивность в работе с устройствами из экосистемы бренда за счет мгновенной передачи файлов, совместного редактирования документов, трансляции экрана и других функций.

HONOR X8a поступил в продажу в магазинах сетей Mechta.kz и Evrika по цене 149 999 тенге. До 31 марта действует специальное предложение: покупатели новинки получат в подарок TWS-наушники HONOR Choice Earbuds X3 Lite.

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