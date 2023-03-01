Новый реестр государственной системы измерения запустили в Казахстане

В обновленной базе представлена информация с 1993 года.

Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК сообщил о запуске нового Реестра государственной системы измерения с актуальными данными по всем разделам реестра ГСИ РК. В обновленной базе, расположенной на платформе, представлена информация с 1993 года по сегодняшний день, передает Zakon.kz.

Например: эталоны единиц величин; средства измерений, прошедшие метрологическую аттестацию; утвержденные типы стандартных образцов; поверители средств измерений и др. Поиск данных в реестре ГСИ РК осуществляется двойным нажатием на оглавление в каждой графе. Фильтр поиска находится в разработке и в скором времени будет доступен и выведен отдельной строкой для обзора.

В случае обнаружения неполных или некорректных данных либо информации, требующей уточнения, необходимо обращаться по номерам телефонов: +7 (717-22) 8-29-68, 28-29-41, 28-29-45.