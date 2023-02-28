Казпочта построит инновационный терминал-хаб в аэропорту Актобе

Меморандум о реализации проекта заключили аким Актюбинской области и председатель правления АО «Казпочта».

Двусторонний меморандум о реализации строительства инновационного почтового терминала, а также о расширении деятельности национального почтового оператора в Актюбинской области заключили аким области Ералы Тугжанов и председатель правления АО «Казпочта» Асел Жанасова.

Планируется предоставление АО «Казпочта» земельного участка на территории аэропорта для строительства инновационного почтового терминала-хаба. Это решение станет важным механизмом повышения конкурентоспособности бизнеса в Казахстане, развития логистики внутри региона и за его пределами. Кроме того, это позволит ускорить обработку авиапочты, что особенно важно с учетом роста популярности онлайн-торговли среди казахстанцев.

«Хаб будет охватывать не только Актюбинскую область, но и все западные регионы нашей страны. Благодаря этому проекту сроки доставки почтовых отправлений будут значительно сокращены. Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю поддержку», — отметил Ералы Тугжанов.

Председатель правления АО «Казпочта» Асел Жанасова, в свою очередь, подчеркнула, что почтовый терминал в Актобе даст импульс в развитии почтового сервиса не только в области, но и в целом в западном регионе страны. Новый хаб будет оснащен современным сортировочным оборудованием, соответствующим самым высоким мировым стандартам.

«Сегодня частота покупок через интернет неуклонно растет, а вместе с ней — и количество отправляемых посылок. Это мировой тренд, актуальный и для Казахстана. В целях улучшения сервиса мы планируем строительство терминал-хабов в аэропортах Астаны, Алматы и Актобе. Благодаря поддержке главы региона Актюбинская область первой приступает к реализации проекта. С открытием хаба сроки поставки товаров из-за рубежа, к примеру, из Америки, Германии и Китая, будут сокращены с 45 до 10 дней», — сказала руководитель Казпочты.

Также во время встречи было подписано второе соглашение, предусматривающее расширение деятельности Казпочты в Актюбинской области и сохранение сети производственных объектов в регионе. В документе рассматривается вопрос участия АО «Казпочта» в государственных, отраслевых программах и программах развития территории области, возможность предоставления помещений на безвозмездной основе в сельской местности, содействие в привлечении субъектов малого и среднего бизнеса для оказания почтовых и финансовых услуг.