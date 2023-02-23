Цифровая трансформация технического регулирования в ЕАЭС обеспечит принципиально новый уровень взаимодействия участников рынка

Это повысит безопасность товаров и их конкурентоспособность.

22 февраля под председательством министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктора Назаренко состоялось заседание рабочей группы по координации проекта «Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза». Особое внимание участники заседания уделили подготовке планового отчета о реализации цифрового проекта и организации приемо-сдаточных работ в отношении соответствующих услуг консорциума.

«Цифровая трансформация процессов технического регулирования в нашем Союзе позволит обеспечить принципиально новый уровень взаимодействия участников рынка, — подчеркнул Виктор Назаренко. — Цели понятны и актуальны — повышение безопасности товаров и выпуск производителями стран ЕАЭС конкурентоспособной продукции, в том числе на мировой рынок».

В ходе встречи также обсуждались вопросы, касающиеся организации деятельности двух экспертных групп (по техническим и методологическим вопросам), созданных для проработки на экспертном уровне проектных решений, методической документации компонентов и сервисов цифровой платформы.

«Рассмотренные сегодня темы крайне важны для начала практической реализации цифрового проекта в запланированные сроки. Вовремя принятые решения содействуют дальнейшему углублению интеграции в рамках формирования цифровых инструментов технического регулирования», — резюмировал министр ЕЭК.