Казахстан и Финляндия расширяют сотрудничество в области транспорта и логистики

Замминистра индустрии и инфраструктурного развития РК Динара Щеглова встретилась с министром содействия развитию сотрудничества и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.

Во встрече также приняли участие дипломаты и представители госорганов двух государств и руководители финских компаний EastCham Finland, EPSE, Lamor, Metso Outotec, Nokia Enterprise, PayIQ, Infra & Energy Teknos и Wärtsilä Finland.

Стороны обсудили сотрудничество в сферах транспорта и логистики, в т. ч. в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также в области внедрения цифровых решений и инструментов в горнодобывающей и металлургической промышленности.

В завершение встречи Динара Щеглова пригласила Вилле Скиннари и представителей финского бизнес-сообщества принять участие в 13 Международном горно-металлургическом Конгрессе Astana Mining & Metallurgy, который будет посвящен вопросам декарбонизация за счет устойчивых технологий.