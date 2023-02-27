Яндекс открывает набор в летние школы в Казахстане

Этим летом компания запустит в Алматы четыре школы для студентов и начинающих специалистов в рамках своей Академии.

Студентам будут доступны Школа разработки интерфейсов, Школа мобильной разработки (iOS, Android, Flutter), Школа бэкенд-разработки (Python, Java, C++, Go) и Школа менеджеров. Также школы пройдут в России и Сербии.

Программа будет состоять из двух этапов: сначала пройдут лекции в онлайн-формате, затем начнется практика в офисах Яндекса в Алматы, Белграде и Москве. Занятия проведут эксперты Яндекса, обучение ведется на русском языке. Всем иногородним студентам, которые успешно пройдут онлайн-этап, Яндекс оплатит билеты и проживание на период второго этапа.

Чтобы попасть в школу, нужно подать заявку и пройти конкурсный отбор на основе тестового задания, которое будет отправлено 15 марта. Сами занятия начнутся в начале лета. Подробнее о программе, требованиях к навыкам, процедуре отбора можно прочитать на странице Школ.

Академия Яндекса проводит Летние школы с 2011 года. За это время организовано 66 школ и обучено более 2800 студентов — из них 1076 стали сотрудниками Яндекса, 632 человек продолжают работать в компании.

«Академия Яндекса помогает школьникам, студентам и молодым специалистам, которые увлекаются технологиями, освоить востребованные IT-профессии по программам, разработанным экспертами компании. Академия реализует комплексный подход Яндекса к IT-образованию, от обучения базовым навыкам до самых востребованных сегодня специальностей, и объединяет несколько образовательных проектов: Лицей Академии Яндекса, партнерские программы с вузами, Школу анализа данных, сезонные Школы и другие», — отмечают представители компании.