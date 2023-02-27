Стало известно, когда казахстанцы смогут воспользоваться цифровым тенге

Уже идет процесс отбора пилотных государственных органов и пилотных социальных выплат.

Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов рассказал, когда будет введен цифровой тенге. По его словам, все идет по плану, работы ведутся, передает Kazpravda.kz.

«Если вы помните, мы растянули на несколько лет полноценное введение цифрового тенге. В этом году мы сейчас в процессе отбора пилотных государственных органов и пилотных социальных выплат. То есть, к концу года казахстанцы реально смогут воспользоваться цифровым тенге по получению определенных соцвыплат и по участию в госзакупках в тех госорганах, которые попадут в наш пилотный проект», — заявил Галымжан Пирматов.

Ранее сообщалось, что цифровой тенге будет являться законным средством платежа, мерой стоимости и средством сбережения. Для реализации платформы предполагается двухуровневая архитектура, в которой участники финансового рынка будут оказывать платежные сервисы, а Национальный банк обеспечит инфраструктуру.