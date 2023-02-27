Ветроэлектростанцию построят на севере Казахстана

Период реализации проекта — 2023-2024 годы.

В Северо-Казахстанской области построят ветроэлектростанцию, об этом сообщил и. о. руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павел Шилов. Он отметил, что в области проводится работа по размещению объектов возобновляемых энергоисточников, передает Sputnik.

«Уже сейчас у нас есть 174 объекта по использованию возобновляемой энергии суммарной мощностью 70,3 МВт. Сергеевская ГЭС — 2,26 МВт, четыре ветрогенератора КТ „Зенченко и К“ общей мощностью 3,5 МВт, два ветрогенератора ТОО „Иван Зенченко“ — 2 МВт, 125 биокотлов — 62,5 МВт. За последние шесть лет их мощность увеличилась в 25 раз. Кроме того, в Тайыншинском районе предприятие ТОО „Green city KZ“ планирует строительство ветроэлектростанции мощностью 10 МВт. Период реализации проекта — 2023–2024 годы», — проинформировал Шилов.

Он заключил, что возобновляемые источники энергии улучшают экологическую обстановку в регионе, снижают количество выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в окружающую среду, а также риски крупномасштабных аварий.