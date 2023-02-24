Казахстанцы будут получать уведомления о штрафах из двух источников

С 1 апреля 2023 года вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно закону от 6 февраля 2023 года, теперь предписание о необходимости уплаты штрафа признается надлежащим образом доставленным при направлении его в личный кабинет пользователя электронного правительства, а также с отправлением SMS на абонентский номер сотовой связи, зарегистрированный на веб-портале электронного правительства, Zakon.kz.

Таким образом, уведомления о штрафах будут поступать двумя способами: в личный кабинет eGov и на телефон нарушителя.

Ранее уведомления направлялись только в виде SMS на мобильный номер, указанный владельцем автотранспорта на портале электронного правительства или информационном сервисе уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов.