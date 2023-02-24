Запретить операторам связи навязывать ненужные абонентам услуги хотят в Казахстане

МЦРИАП рассматривает предложения от АЗРК.

Агентство по защите и развитию конкуренции РК предложило запретить операторам связи навязывать ненужные абонентам услуги и повышать тарифы. Свои предложения АЗРК направило Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Если ведомство их одобрит, то в правила оказания услуг связи внесут изменения, передает Liter.kz.

Как рассказали в агентстве, ранее казахстанцы обращались к ним с жалобами на операторов сотовой связи по одностороннему повышению стоимости тарифных планов с изменением объема включенных в тарифный план услуг (увеличение гигабайтов, минут голосовых звонков, SMS-сообщений). Анализ показал, что операторы сотовой связи вносят незначительные изменения в объемы включенных услуг на тарифном плане, которые не востребованы абонентами. Но одновременно с этим растет стоимость тарифного плана.

«Для исключения случаев навязывания сотовыми операторами невостребованного объема услуг абонентам с повышением цены в АЗРК выработаны определенные рекомендации уполномоченному органу в области связи. В частности — установление запрета на изменение операторами сотовой связи условий тарифного плана, за исключением повышения его стоимости ввиду обоснованных затрат», — объяснили в агентстве.

Предложения АЗРК сейчас рассматривает МЦРИАП.