QR-код для подачи сигнала о незаконном вмешательстве в бизнес появился в Алматы

Все сигналы предпринимателей попадают в базу данных прокуратуры города и группируются по районам обращения.

У бизнесменов появился специальный QR-код для подачи сигнала о незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность. В городе запустили проект «Мобильная группа по защите прав предпринимателей» в режиме онлайн, передает Zakon.kz.

Теперь предприниматель может обратиться в Мобильную группу по защите прав предпринимателей прокуратуры города Алматы, просто перейдя по QR-коду. Он появится во всех объектах субъектов предпринимательства. Это магазины, рынки, аптеки, салоны красоты, фитнес-центры, офисы и любые помещения предпринимателей.

«Предприниматель сканирует QR-код для подачи сигнала о незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность, далее излагает краткую информацию о фактах незаконного вмешательства, при наличии предприниматель может прикрепить к сигналу фото и видеоматериалы. Дальше прокуратура оценивает информацию по сигналу в течение 30 минут и при необходимости оперативно реагирует с выездом на объект, откуда поступил сигнал», — рассказал заместитель прокурора Медеуского района Бауржан Тулендинов.

В начале февраля Антикоррупционная служба города призывала предпринимателей обращаться по всем фактам незаконного вмешательства и давления на бизнес.