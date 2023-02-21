МСХ внедрит электронное распределение дизтоплива на полевые работы

В настоящее время проект правил проходит процедуру рассмотрения и согласования в отраслевых общественных организациях.

Новые механизмы распределения дизельного топлива на сезонные сельскохозяйственные работы запустит в этом году министерство сельского хозяйства. Ведомством разработан проект правил, охватывающий все процессы распределения дизтоплива, в том числе, порядок работы комиссии по определению операторов по доставке солярки, а также процесс электронного формирования и распределения объемов дизтоплива в Единой государственной информационной системе субсидирования.

Формирование и распределение объемов горючего для фермеров будет проводиться с учетом посевных площадей согласно нормативам расхода дизтоплива на 1 га по видам сельхозкультур. Реестр получателей дизтоплива будет создан в автоматизированном режиме на портале Gosagro.kz.

В настоящее время проект правил проходит процедуру рассмотрения и согласования в отраслевых общественных организациях и НПП «Атамекен». Ознакомиться с проектом документа также можно на портале «Открытые НПА». Все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены и, в случае обоснованности, учтены при доработке проекта правил.

Внедрение электронного распределения дизтоплива в ЕГИСС планируется только после апробирования в пилотном режиме в регионах республики.