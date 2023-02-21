Пилотный проект «Цифровизация ОСИ» запустят в I квартале 2023 года

Министерством юстиции инициирован пилотный проект по электронному голосованию в рамках создания и деятельности ОСИ и его регистрации.

По словам вице-министра юстиции Бекболата Молдабекова, проект позволит снять все спорные вопросы, касающиеся, в частности, сбора подписей жильцов и регистрации ОСИ.

«Регистрация председателя ОСИ будет онлайн. Через мобильное приложение будет подписываться биометрией или ЭЦП, как удобно гражданам. Мы будем проверять список ЭЦП. Другие граждане не смогут проголосовать за ваш дом. Мы будем проверять по базе жильцов, которые живут именно в этом ЖК», — рассказал спикер в ходе брифинга на площадке СЦК.