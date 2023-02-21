Оплата по прикосновению ладони появится в магазинах Казахстана

В одной из школ Актобе дети уже платят «рукой» за обед.

Казахстанские разработчики создали и активно внедряют новое оборудование — терминал для приема оплаты через прикосновение ладони, передает Liter.kz.

«Наши вены на ладонях неповторимы. От рождения и до конца жизни они не меняются. Система распознает рисунок вен ладони в инфракрасном диапазоне. Полученный рисунок сохраняется в виде хэш-кода символов, в 256 битном шифровании. Полученные данные записываются в базу. Система безопасна тем, что никто не знает, что это за данные и кому они принадлежат», — объяснил генеральный директор компании разработчика ТОО «Alaqan technologies» Берик Нурымбетов.

Сканеры для турникетов и систем допуска компания начала поставлять по Казахстану уже давно. А вот провести первую оплату по прикосновению удалось лишь недавно. Первые терминалы установили в столовой одной из школ Актобе. Рассчитываясь за обед, дети лишь прикладывают руку, и система списывает деньги со счета родителей.

По мнению разработчиков, новая система появится в казахстанских магазинах к концу 2023 года. Максимум — в первом полугодии 2024 года. В адрес компании уже поступило несколько предложений от инвесторов.