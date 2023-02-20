В Казахстане обновят стандарт по доступности цифровых технологий для людей с ограниченными возможностями

Он устанавливает рекомендации, как сделать веб-контент более доступным.

Обеспечение доступности подразумевает преодоление широкого спектра ограничений, включая зрительные, слуховые, физические, речевые, познавательные, языковые, неврологические, а также трудности обучения. Об этом сообщает Министерство торговли и интеграции РК.

Соблюдение всех принципов в новом стандарте позволит сделать веб-контент доступным и для пожилых пользователей, способности которых меняются с возрастом, а в ряде случаев также улучшить использование контента всеми пользователями в целом.

«Не секрет, что на сегодняшний день есть информационные ресурсы, сайты, которые не отвечают требованиям по доступности информации для лиц с инвалидностью. Наша задача поэтапно внедрять такие стандарты, которые будут отвечать на эти вызовы и предоставлять такие возможности», — сказал председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев.

Обновление стандарта по доступности цифровых технологий для людей с ограниченными возможностями уже включено в план на текущий год.