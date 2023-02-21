В этом году за неприменение ЭТТН в Кыргызстане штрафовать не будут

С 1 января 2023 года предприниматели, занимающиеся оборотом товаров, обязаны использовать электронную товаротранспортную накладную.

Из-за сложностей с применением электронных товаротранспортных накладных (ЭТТН) в этом году штрафовать бизнес не будут. С 1 января 2023 года предприниматели, занимающиеся оборотом товаров, обязаны использовать электронную товаротранспортную накладную, но бизнес-сообщество неоднозначно восприняло нововведение. Предприниматели возмущались, что от этой системы много проблем. ГНС же считает, что эти накладные имеют ряд преимуществ, передает Sputnik https://ru.sputnik.kg/.

На встрече с бизнесменами глава ГНС Алтынбек Абдувапов подчеркнул готовность ведомства выслушать предложения и сообща выработать оптимальные пути решения проблем. В ходе обсуждения он отметил, что ГНС мониторит реакцию бизнеса на внедрение системы ЭТТН и работает над ее совершенствованием, чтобы предпринимателям было удобно работать. Задача цифровизации налоговых процедур — создание благоприятных условий для бизнеса.

«ГНС работает над тем, чтобы до конца года объединить ряд систем, это облегчит работу как налоговой службы, так и предпринимателей. С учетом сложностей с применением ЭТТН, возникших у предпринимателей, ГНС в этом году не будет применять штрафные санкции, что позволит безболезненно перейти к системе», — говорится в сообщении.

Как добавил глава налоговой, ЭТТН нужны не только государству, но и самому бизнесу: «Вы сами почувствуете это скоро. Некоторые из-за нежелания работать честно и прозрачно проявляют недовольство, дезинформируют общественность, пугая повышением цен на товары. С ними тоже проводится разъяснительная работа».