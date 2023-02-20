Astana Hub запустит представительства в Кремниевой долине

Это поможет развитию IТ-отрасли.

Одна из главных задач, стоящих перед Международным технопарком IT-стартапов Astana Hub, — развитие IT-сферы в регионах. Кроме того, работа технопарка строится на поддержке людей, которые интересуются IТ, на всех этапах — начиная от новичков до крупных IТ-компаний. О том, какие проекты разработаны для повышения IТ-компетенций казахстанцев, рассказал генеральный директор Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub Магжан Мадиев.

По его словам, если человек только заинтересовался IТ, то он может пройти курсы Astana Hub, которые в основном бесплатные. К примеру, Startup School, Freelance School.

«Есть также программа Beta Career, где мы помогаем студентам трудоустраиваться на стажировки, на работу. Это доступно как онлайн, так и оффлайн. Кроме того, множество мероприятий, которые проводятся технопарком, где мы развиваем IТ-культуру. Большая часть средств направлена на то, чтобы развивать навыки наших граждан преимущественно на бесплатной основе», — сказал Магжан Мадиев.

Гендиректор Astana Hub также добавил, что среди задач по развитию IТ-отрасли — запустить представительства в Кремниевой долине, чтобы самые перспективные и конкурентоспособные казахстанские проекты могли получить доступ к венчурному капиталу, глобальному рынку.

Кроме того, в этом году откроют семь региональных IT-хабов — планируется распространить опыт Astana Hab по созданию и поддержке региональных технопарков и развивать таланты в регионах. Хабы появятся в каждой области Казахстана на базе частных и технических вузов. Об этом сообщил директор департамента развития IT-отрасли Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ерсултан Ерманов.

«Главная цель — сделать единую инфраструктуру доступной для всех талантов. Это позволит молодежи реализовать свои идеи и выйти на мировой рынок. В частности, в региональных хабах ежегодно открываются акселерационные и образовательные программы по совершенствованию технологического предпринимательства и повышению IT-экспорта. В прошлом году в качестве пилотного проекта была проведена работа по поддержке бизнес-инкубаторов в 10 городах страны. Эта программа направлена на ориентацию и поддержку молодежи в технологическом предпринимательстве. В целях активизации инноваций в этих регионах была организована необходимая инфраструктура и проведены специальные презентационные мероприятия о программах министерства. В этом году готовится концепция развития региональных хабов и планируется открытие семи региональных IT-хабов», — сказал спикер.

По словам Е. Ерманова, Astana Hub показал свое значение как международной экосистемы. По итогам 2022 года 320 иностранных компаний подали заявку на регистрацию в Astana Hub. В результате 166 учреждений стали резидентами хаба. Согласно бизнес-планам иностранных участников, общая экспортная прибыль за 2023 год составит 200 млрд тенге.