В алгоритм программы «Tech Orda» заложен специальный коэффициент

Он используется для стимулирования развития IT-образования в регионах.

Программа «Tech Orda» предусматривает субсидирование частных ІТ-школ и выдачу ваучеров гражданам, желающим стать ІТ специалистами. Механизм состоит из трех этапов. На первом этапе проводится отбор и аккредитация школьных курсов для участия в программе. Этот отбор осуществляется независимой комиссией. Об этом сообщил генеральный директор Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub Магжан Мадиев.

По его словам, в 2022 году из 70 школ, подавших заявку на участие в программе, аккредитацию прошло 49 IT-школ, из которых 17 являются новыми. При этом 34% находятся в регионах.

«На втором этапе определяется количество ваучеров к распределению по каждому курсу. Это производится при помощи разработанного алгоритма — математической модели для обеспечения прозрачности процессов», — пояснил спикер.

При этом базой для алгоритма при расчете эффективности каждой IT-школы являются показатели по трудоустройству выпускников.

«Для стимулирования развития IT-образования в регионах в алгоритм заложен специальный коэффициент, распределяющий больше ваучеров региональным школам при прочих равных условиях», — подчеркнул М. Мадиев.

В рамках полученных ваучеров на третьем этапе школы самостоятельно проводили отбор студентов. Было получено порядка 16 тысяч заявок от потенциальных студентов, желающих обучиться IT-специальностям в рамках программы «Tech Orda».

«Отобрано 3068 студентов изо всех регионов Казахстана в возрасте от 18 до 45 лет согласно выделенному количеству квот каждой школе на этапе работы алгоритма. Эти студенты в настоящее время проходят обучение по 155 курсам, самыми востребованными из которых являются Fullstack разработчик, Python, Java, Data analytics, UI/UX дизайн», — рассказал гендиректор Astana Hub.

Средний возраст студентов по состоянию на 2022 год составляет 25 лет. При этом 40% — женщины. Кроме того, 60% студентов не имеют опыта и образования в области IТ, но интересуются этой сферой и хотят в ней работать. К 2025 году в рамках программы «Tech Orda» планируется подготовить 20 тыс. IT-специалистов высшей категории.

К слову, за последние два года открыто 20 школ программирования в 12 регионах страны. Такими данными поделился директор департамента развития IT-отрасли Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ерсултан Ерманов.

«Также уделяется внимание инклюзивному образованию в сфере IT. Например, при поддержке и участии министерства Центром развития компетенций „ITeachMe“ был проведен ряд образовательных мероприятий для людей с особыми потребностями. На сегодняшний день количество выпускников составляет порядка 500 студентов. По итогам 2022 года МЦРИАП совместно с уполномоченными органами в сфере образования подготовили более 25 тыс. IT-специалистов, что на 10% больше по сравнению с 2021 годом», — сказал спикер.