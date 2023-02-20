ЕАЭС и Китай упростят перевозку грузов по железным дорогам

Это будет сделано за счет внедрения электронного документооборота.

Евразийский экономический союз и Китайская Народная Республика подписали дорожную карту, направленную на активизацию и насыщение торгово-экономического взаимодействия сторон в практической плоскости. Церемония состоялась в рамках третьего заседания Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, прошедшего 16 февраля в формате видеоконференцсвязи под председательством министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева и заместителя министра коммерции КНР Ли Фэя.

Документ включает в себя три раздела: цифровизация транспортных коридоров, диалоги по вопросам внешнеторговой политики, а также проведение совместного научного исследования об эффектах различных сценариев углубления сотрудничества ЕАЭС и КНР.

«Мероприятия первого раздела предполагают поэтапный переход сторон к электронной форме обмена документами при грузовых железнодорожных перевозках с использованием электронно-цифровой подписи. Уверен, что это позволит заметно упростить процедуры торговли и ускорить транспортировку грузов между нашими странами», — отметил Андрей Слепнев.

Кроме того, предусматривается развитие сотрудничества в таможенной сфере, а также в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля. В части морского и автомобильного транспорта запланирован обмен опытом между сторонами в области электронной логистической информации.

Второй раздел дорожной карты ориентирован на формирование устойчивого диалога по вопросам торговой политики, оказывающим существенное влияние на международную торговлю. С китайской стороной согласованы следующие направления для обсуждения в течение 2023–2024 годов: климатическая повестка, стратегии развития внешней торговли ЕАЭС и КНР, международная практика применения мер защиты внутреннего рынка, электронная торговля.

Третий раздел предполагает проведение научными кругами ЕАЭС и КНР комплексного анализа эффектов различных сценариев углубления торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС, его государствами-членами и Китаем.