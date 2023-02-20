Порядка 20 тысяч долларов в год зарабатывают казахстанские ІТ-специалисты

Казахстанцы зарабатывают в пять раз меньше своих американских коллег.

Около 20 тыс. долларов в год в среднем зарабатывают IT-специалисты Казахстана. Об этом заявил генеральный директор Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub Магжан Мадиев, передает Sputnik.

«Все зависит от навыков. Более низкий уровень зарплат ІТ-специалистов в Казахстане тоже имеет свои преимущества. Многим компаниям очень выгодно нанимать здесь разработчиков, работая при этом на весь мир. Опять же, экспортная выручка заходит в страну, выплачивается в виде зарплат местным кадрам. При этом в страну релоцировались иностранные компании, уровень зарплат вырос. Местным IT-компаниям стало труднее, так как специалисты стали зарабатывать больше», — пояснил Мадиев.

По его словам, в этом году 200 российских компаний зашло на рынок Казахстана.

«Каждая ІТ-компания, зарегистрировавшаяся в Казахстане и открывшая офис, нанимает локальные кадры. Они это делают не потому, что мы ставим такие условия, а потому что в любой ІТ-компании сейчас дефицит кадров. Они нанимают специалистов из разных стран, в том числе и в стране, где локализованы», — продолжил глава Astana Hub.

Есть программы по обучению кадров, добавил Мадиев. 3 068 студентов со всех регионов Казахстана в возрасте от 18 до 45 лет обучаются в рамках программы Tech Orda. Эти студенты в настоящее время проходят обучение по 155 курсам. Самыми востребованными являются Fullstack разработчик, Python, Java, Data analytics, UI/UX дизайн.

«Мы хотим, чтобы они в этих компаниях трудоустраивались, набирались опыта и запускали собственные компании. Мы знаем, что тысячи ІТ-специалистов въехали в нашу страну, и это тоже хорошо. Это высокооплачиваемые специалисты, они зарабатывают за пределами Казахстана и тратят деньги здесь, ходят в рестораны, платят за такси, за жилье. Это обогащает нашу экономику», — подчеркнул Мадиев.

По данным министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, за последние два года открыто 20 школ программирования в 12 регионах Казахстана, из них три — международные. Запущены IT-академии совместно с крупными технологическими компаниями, такими как Samsung и Huawei, в которых уже обучилось около 4 000 человек.