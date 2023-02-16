Ozon открыл свой первый логистический центр в Казахстане

Фулфилмент-центр в Казахстане российского маркетплейса появился в Астане.

В нем казахстанские продавцы смогут размещать свои товары и продавать их как в Казахстан, так и в Россию. С открытием складского комплекса Ozon рассчитывает сократить сроки доставки по Казахстану в два раза, а в Россию — в полтора раза.

Фулфилмент-центр Ozon включает полный цикл «производства» онлайн-заказов — от приема товаров у продавцов для хранения до формирования посылки. Общая площадь объекта составляет 10 тысяч кв м., в нем может храниться до 700 тысяч различных товаров в любых категориях — от продуктов питания до электроники и строительных материалов. Логистический центр может обрабатывать не менее 24 тысяч заказов в сутки. Он оснащен конвейерными линиями и автоматизированными IT-системами, что позволит обеспечить высокую точность и скорость сборки товаров.

Появление большого логистического объекта в регионе положительно скажется на развитии внутренней и трансграничной торговли в Казахстане и упростит предпринимателям выход на рынок электронной коммерции. Так, у продавцов из Казахстана появится новая схема работы — «продажа со склада Ozon», в дополнение к уже существующим моделям «продажа со склада продавца» и «доставка силами продавца». За счет размещения товаров на складе Ozon сократятся сроки доставки даже в самые отдаленные регионы Казахстана — заказ приедет через 2-5 дней. Открытие фулфилмент-центра позволит продавцам из Казахстана масштабировать продажи на многомиллионную лояльную аудиторию маркетплейса в России. В Россию товары из Казахстана приедут в 1,5 раза быстрее — за 10 дней.

«Наш опыт показывает, что новый крупный логистический объект в регионе позволяет кратно увеличить количество местных продавцов на площадке — теперь и казахстанский бизнес сможет охватить более широкую географию покупателей и удешевить процесс доставки. Мы уже видим активный прирост продавцов из Казахстана — за прошлый год их число на площадке выросло в 4,5 раза. С открытием фулфилмента рассчитываем увеличить их число еще в пять раз за год», — отметила Мольдер Рысалиева, генеральный директор Ozon в Казахстане.

Ozon начал расширять присутствие в регионе еще в прошлом году. На данный момент логистическая инфраструктура в Казахстане включает в себя два сортировочных центра в Алматы и Астане, а также около полусотни брендированных пунктов выдачи заказов. Также в феврале 2022 года компания запустила свою курьерскую доставку в Алматы, Астане и Караганде.