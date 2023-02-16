Казахтелеком наращивает скорость интернета в сельских населенных пунктах Абайской области

Реконструкция сети направлена на улучшение качества имеющихся услуг.

В течение прошлого года «Казахтелеком» предоставил новые цифровые возможности жителям сразу шести сел Аягузского района новообразованной области Абай за счет технологии «радиомост» в рамках реализации проекта по реконструкции сетей телекоммуникаций. Модернизация коснулась таких сел, как Бидайык, Корык, Косагаш, Оркен, Сары-Арка, Байкошкар и Мадениет.

«Радиомост» — это оперативное решение для обеспечения устойчивой связи там, где по техническим или экономическим соображениям прокладка кабельной оптики не оправдана из-за высоких затрат или технически невозможна. Подключение клиентов при использовании этой технологии выполняется в максимально сжатые сроки — до 5 рабочих дней, после чего жители сельских населенных пунктов получают доступ к высокоскоростному интернету.

Новая сеть передачи данных организована при помощи секторальных антенн: главная мачта радиомоста, подающая сигнал, размещается либо на крыше самого высокого здания в селе, либо на природной возвышенности, а малогабаритные направленные антенны, принимающие сигнал — на крыше или на стене домов клиентов. С этой принимающей антенны сигнал идет на роутер, размещающийся внутри дома и раздающий сигнал на гаджеты. Таким образом обеспечивается круговое покрытие в радиусе до 5 километров.

После установки «радиомостов» в этих населенных пунктах были постепенно высвобождены и выведены из эксплуатации ряд АТС, в том числе базовая станция CDMA-450. Технология CDMA широко применялась телеком-оператором в 2008–2013 годах для телефонизации и интернетизации сел по стране. Вместе с отключениями АТС оператор освободил здания и помещения, где ранее компания располагала прежнее громоздкое оборудование для поддержки работы сети.

«Реконструкция сети направлена на улучшение качества имеющихся услуг для клиентов компании, а также на получение ими новых цифровых сервисов, недоступных при использовании прежней инфраструктуры. Беспроводная технология передачи данных на базе CDMA-450 не покрывала потребности сельчан в скоростном интернете. В текущем году работа по обновлению сетевой инфраструктуры будет масштабирована по всей республике. Установив радиомосты, мы также вывели из эксплуатации АТС, которые морально устарели и не поддерживали, к примеру, систему технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) правоохранительных органов», — комментирует директор по сети доступа ОДС АО «Казахтелеком» Газинур Раимханов.

Масштабную модернизацию сетей телеком-оператор проводит не только в сельской местности, но и в городах. Инициатива по уходу от меди рассчитана на несколько лет, реконструкция производится за счет собственных средств «Казахтелекома». Компания считает одной из главных своих стратегических задач полный уход от использования технологии ADSL в регионах республики и реконструкцию порядка 54 тысяч километров имеющихся медных линий за счет наращивания протяженности «оптики», которая на сегодня превышает 87 тысяч километров.

Напомним, первым «моногородом» в Казахстане, полностью ушедшим от использования медных технологий, стал Курчатов. На примере этого населенного пункта в Абайской области руководство компании приняло решение о масштабировании инициативы в других регионах страны. В ближайшее время аналогичные технологические перемены коснутся сетей в городах Туркестан, Степногорск, Хромтау, Аксай, Актау, Жанаозен, Аксу.