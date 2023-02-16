Электронную очередь запустят еще на четырех пунктах пропуска через границу

Вслед за Китаем электронная очередь будет внедрена на границе Казахстана с Узбекистаном и Туркменистаном.

До конца февраля по периметру Казахстана будет внедрена электронная очередь еще на четырех пунктах пропуска. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов РК. Система электронной очереди создана и обслуживается отечественными разработчиками и специалистами сервиса онлайн бронирования «CarGoRuqsat» АО «Информационно-учетный центр» Министерства финансов РК.

Из четырех пунктов пропуска два находятся на границе с Китаем — это пункты пропуска «Бахты» (область Абай) и «Майкапчагай» (ВКО). В «Бахты» сервис «CarGoRuqsat» заработает с 15 февраля, на автопереходе «Майкапчагай» — с 20 февраля. Ранее на казахстанско-китайской границе была внедрена электронная очередь на пунктах пропуска «Достык» и «Нур-Жолы». Другие два пункта пропуска находятся на юго-западе страны. Это пункты пропуска «Темир-Баба» (с 22 февраля) и «Тажен» (с 27 февраля). Оба пункта пропуска находятся в Мангистауской области. Первый на границе с Туркменистаном, второй — с Узбекистаном.

На сегодня в системе зарегистрировано около 7,5 тыс. пользователей, которыми произведено 84 тыс. операций по бронированию очереди.

По сообщению разработчиков, сервис постоянно эволюционирует и улучшается. В скором времени он будет дополнен проверкой личности через «Face ID», также заработает подтверждение личности через банковскую карту — для иностранных граждан.

«Так как проверку через государственные базы данных проходят казахстанские перевозчики, по иностранным перевозчикам интеграций с базами данных у нас нет, соответственно имели место факты неправомерного заполнения очереди. Так, представители нескольких иностранных компаний бронировали очередь видоизменяя госномера транспортных средств, то есть вбивая их в одном случае со знаком „тире“, в другом случае — с „пробелом“ и так далее, разные вариации. Так они массово занимали бронь, а уже потом имели возможность передвигать машины своих клиентов. Анализ показал, что за два месяца с момента запуска сервиса границу через пункт пропуска „Достык“ пересекло 1759 транспортных средств, из которых 1108 или 63% — это машины от таких пользователей. Из-за нарушения пользовательского соглашения их аккаунты были заблокированы. В случае, если фуры с указанными в брони номерами прибудут на границу — они проедут, но передвигать очередь или отменять какую-то бронь указанный пользователь уже не сможет. Материалы по факту нарушения пользовательского соглашения будут переданы в правоохранительные органы для соответствующей оценки таким действиям. Необходимо отметить, что в соответствии с заключенным пользовательским соглашением разблокировка аккаунтов пользователей, нарушивших пользовательское соглашение, возможна по истечению 90 календарных дней либо раньше — по решению суда», — рассказывает Азамат Курманов, главный специалист АО «Информационно-учетный центр» МФ РК.

Напомним, с 23 ноября 2022 года на нескольких пунктах пропуска казахстанско-китайской границы была внедрена электронная очередь — сервис «CarGoRuqsat». Разработчик сервиса — АО «Информационно-учетный центр» МФ РК, со стопроцентным участием государства. Инициаторами внедрения сервиса электронной очереди «CarGoRuqsat» являются Комитет государственных доходов МФ РК и Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК. Сервис был запущен на цифровой платформе Qoldau.kz и является бесплатным для пользователей.

Задача сервиса электронной очереди CarGoRuqsat» состоит в том, чтобы перевозчики могли заранее забронировать очередь, и очередь эта была публичной. Во-первых, это ускорило процесс прохождения границ грузовыми машинами за счет того, что еще на стадии бронирования перевозчики проходят форматно-логический контроль. Система проверяет заявителя на наличие долгов по налогам, за проезд по платным дорогам, проверяет регистрацию тягача и прицепа и так далее. Вторая задача сервиса — минимизировать риски неправомерной манипуляции с очередью на границе.