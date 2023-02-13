Как попасть в «Белый лист» сайтов, которые не будут блокировать при ЧС?

Цель реестра – обеспечение непрерывной деятельности социально и критически важных видов деятельности.

Две недели назад стало известно, что в Казахстане создадут «Белый лист» сайтов, которые не будут блокировать при чрезвычайной ситуации. В АО «Государственная техническая служба» уточнили, что на текущий момент статические адреса сетей передачи данных СМИ не зарегистрированы в реестре сайтов, не подлежащих блокировке в период ЧП. Как уточняется, реестр является каталогом статических IP-адресов сетей передачи данных, их видов и категорий, а также информации об их владельцах, передает Zakon.kz.

«Но СМИ могут зарегистрировать свои статические IP-адреса в любое время. В реестре формируется список подсетей, но решение по добавлению их в список исключений в период угроз или возникновения чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения принимается оперативным штабом или уполномоченным органом. Внести свои данные в реестр могут любые юридические лица, имеющие собственные статические IP-сети. Обязательным условием регистрации является авторизация посредством подписания ЭЦП юридического лица», — отметили в АО «Государственная техническая служба».

Дополнительная информация, сведения о законодательных нормах, инструкции по заполнению размещены на портале Государственной технической службы.