Минфин: весь процесс государственных закупок автоматизирован

Вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил доложил о результатах работы, проделанной в прошлом году, и дальнейших планах.

Министерство финансов всегда уделяет внимание совершенствованию сферы государственных закупок с учетом социально-экономической ситуации. На сегодняшний день весь процесс государственных закупок автоматизирован.

«Согласно исследованиям Всемирного банка, система электронных государственных закупок Казахстана является одной из лучших в мире. Наша система государственных закупок занимает 3-е место в мировом рейтинге по доступности и прозрачности из 109 государств. На сегодняшний день на веб-портале госзакупок зарегистрировано более 100 тыс. поставщиков и более 24 тыс. заказчиков. По итогам 2022 года объем закупок через электронный веб-портал составил 5,9 трлн тенге», — рассказал спикер.