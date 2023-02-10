За сутки новые камеры в Талдыкоргане зафиксировали 673 нарушения

Выписано штрафов на 22 млн тенге.

В Талдыкоргане дополнительно установили два поста видеоконтроля VIDAR, которые в течение суток зафиксировали нарушения на 22 миллиона тенге. Одна из видеокамер начала действовать на въезде в областной центр у пешеходного перехода по проспекту Жалайыри с ограничением скорости в 40 километров в час. Другая установлена на пересечении улиц Жансугурова и Желтоксан и контролирует проезд на красный сигнал светофора, превышение скорости и соблюдение требований, предписанных знаками и разметкой, передает Sputnik.

«Одна из камер работает пока лишь в тестовом режиме. Другая только за сутки выявила и зафиксировала 673 правонарушения. Несмотря на знак ограничения скорости, некоторые из водителей позволяют себе проскакивать „зебру“ на больших скоростях. Штрафные санкции по выявленным нарушениями составили более 22 миллиона тенге», — сообщил исполняющий обязанности начальника управления административной полиции Жетысуской области Диас Айнакулов.

Он отметил, что жителей города информировали об установке новых камер на страницах ведомства в социальных сетях.