Операторы обеспечили бесплатной связью казахстанских спасателей в Турции

Спасателям МЧС РК, участвующим в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, начислили минуты и интернет-трафик.

В связи с землетрясениями на юго-востоке Турции прибывшему отряду спасателей и медикам МЧС Казахстана операторы начислили 60 минут на входящие и исходящие звонки на казахстанские и турецкие номера и 8 ГБ интернет-трафика. При необходимости пакеты связи будут продлены. Абоненты проинформированы об этом посредством SMS.

— Клиенты Beeline могут проверить начисление в приложении «Мой Beeline» или по команде *106#.

— Клиенты Kcell/ Activ могут проверить начисление через суперприложение activ/Kcell или по команде *111*3#.

— Клиенты Tele2/ Altel могут проверить начисление в мобильном приложении или по команде *382#.

Напомним, в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений, которая также затронула несколько провинций Сирии. У сильнейших толчков магнитуда превысила 7 баллов. В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. На сегодняшний день ведется работа по ликвидации последствий землетрясения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.