МВД развивает цифровизацию полицейской деятельности

Уже сейчас 60% от всех нарушений правил дорожного движения выявляются в автоматическом режиме.

Широкое использование современных технологий в повседневной полицейской деятельности — одна из главных задач, поставленных Главой государства перед органами внутренних дел. Это дает возможности и для профилактики правонарушений и для более оперативного раскрытия преступлений.

Уже сейчас 60% от всех нарушений правил дорожного движения выявляются в автоматическом режиме. А в городах Астана, Алматы и Шымкент этот показатель еще выше — 86%. Для этого по стране используется более 18 тысяч стационарных автоматических камер.

Контроль за загородными дорогами ведется автоматическими программными комплексами на базе патрульных автомобилей. На сегодня количество таких передвижных устройств по всему Казахстану составляет 60. Для выявления «злостных нарушителей» правил дорожного движения и «опасных водителей» МВД в прошлом году запустило программу «Қорғау». С ее помощью можно выявлять автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске, а также водителей, лишенных прав, систематически нарушающих ПДД и не оплачивающих штрафы. Вся информация про нарушителя с камер отправляется оператору ЦОУ и на планшет ближайшего сотрудника патрульной полиции. То есть нет необходимости, как было раньше, останавливать подряд все автомобили, так как система сама подскажет полицейскому, кто из водителей является «опасным» на дороге.

Благодаря цифровым средствам полицейские больше задействованы в охране общественной безопасности и принимают предупредительные меры к нарушениям.

Активно проводится техническое перевооружение и самих стражей порядка. На сегодня каждый патрульный оснащен персональным видеожетоном. А в Астане, Алматы и Петропавловске видеожетоны заменены на более современные мобильные носимые видеокомплексы со специальным программным обеспечением. Использование таких «смартжетонов» позволяет исключить самовольное отключение видео или звука, осуществлять дистанционное подключение к ним со стороны проверяющего для просмотра изображения в режиме онлайн, офицерам ЦОУ и непосредственному руководству отслеживать фактическое нахождение сотрудника и возможное отклонение от маршрута патрулирования.

Цифровые технологии повышают эффективность работы сотрудников полиции и снижают коррупционные риски. К примеру, 3 февраля сотрудниками собственной безопасности департамента полиции Карагандинской области возбуждено дело по факту дачи взятки патрульному полицейскому. Водитель хотел подкупить сотрудника за несоставление протокола за нарушения правил дорожного движения. 5 февраля в Шетском районе этой же области пресечен аналогичный факт. Водитель, выехавший на встречную полосу, просил патрульного отпустить его за деньги. Дело также расследуется.

В МВД считают, что использование цифровых решений не только повышает эффективность работы полиции по обеспечению безопасности граждан, но также значительно снижает коррупционную составляющую в деятельности органов внутренних дел в целом.