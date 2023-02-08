В АО «НИТ» рассказали о причинах временного приостановления работы портала электронного правительства

Большой наплыв пользователей на сайте льготного автокредитования привел к блокировке интернет-трафика.

6 февраля Фонд развития промышленности запустил льготное автокредитование на сайте Autonesie.kz. Из-за наплыва пользователей было сгенерировано большое количество обращений на отдельные сервисы, находящиеся под защитой единого шлюза доступа к интернету (ЕШДИ), который сопровождает АО «Государственная техническая служба». ЕШДИ выступает «предохранителем» при высоких и аномальных нагрузках для осуществления защиты контура электронного правительства и других систем государственных органов.

Большое количество запросов привело к блокировке интернет-трафика электронного правительства и сделали недоступными ресурсы, сопровождаемые АО «НИТ» из интернета.

Отмечается, что реализация и запуск портала осуществлялись Фондом развития промышленности самостоятельно, без консультаций, а также инфраструктурной и технической поддержки АО «НИТ». Используемые в работе портала сервисы электронного правительства для подписания заявок пользователей работали в штатном режиме и не влияли на работоспособность портала.

Руководство АО «НИТ» приносит извинения пользователям за доставленные временные неудобства. Вместе с тем, выступая оператором ИК инфраструктуры электронного правительства выражает готовность оказать содействие вовлеченным сторонам для недопущения аналогичной ситуации при следующем запуске льготных госпрограмм.